Aiutare a tenersi in piedi - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SORREGGERE

Paglia nel paese di wa, con l'intento di aiutare momonosuke e i seguaci del defunto oden, i foderi rossi, a riottenere la propria nazione caduta nelle... Spalla sinistra. l'eroe è in piedi, con il braccio sinistro sollevato per sorreggere l'asta, mentre il braccio destro è proteso a reggere un globo dorato,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Aiutare a tenersi in piedi : aiutare; tenersi; piedi; Si dà per aiutare ; Si fanno aiutare da un cane; aiutare stando a guardare; aiutare un amico mentendo; Può aiutare a sturare; aiutare o portare rimedio; Nel ciclismo corrono per aiutare il capitano; tenersi informato; Evitare tenersi lontani; Ritenersi offeso; Giova per mantenersi in linea; Non possono trattenersi dal viziare i nipotini; Trattenersi sul posto; Fa le vasche per tenersi in forma; Più è assennato e più sta in piedi ; Chiusino da marciapiedi ; Il bagno in piedi ; piedi dell antica poesia greca; I saporiti spiedi ni di pecora della cucina abruzzese; Sono in piedi per prime; Le mani e i piedi ;

