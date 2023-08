Tenersi informato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenersi informato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AGGIORNARSI

Significato/Curiosita : Tenersi informato

Fosse entrato in possesso del libro: la più accreditata è che volesse tenersi informato su ciò che nel mondo si scrive su di lui. zerozerozero gli sarebbe... Per diventare papà per la seconda volta. promettendo di ritrovarsi per aggiornarsi sulle rispettive vite, nicola saluta lucia facendole il dito medio, lasciando... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tenersi informato : tenersi; informato; Evitare tenersi lontani; Ritenersi offeso; Giova per mantenersi in linea; Non possono trattenersi dal viziare i nipotini; Trattenersi sul posto; Non informato ; Fu informato anzitempo del diluvio; informato , messo al corrente; Tiene informato il nemico; Non informato dell accaduto;

