La Soluzione ♚ Uno Stato con l Everest La definizione e la soluzione di 5 lettere: Uno Stato con l Everest. NEPAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su uno stato con l everest: Il Nepal ( AFI : /ne'pal/ ; in nepalese , Nepala, ), ufficialmente Repubblica Federale Democratica del Nepal, è uno stato dell'Asia meridionale di 147 516 km² con 30 034 989 abitanti al 2021, la cui capitale è Katmandu, confinante a nord con la Cina (Tibet) e a sud con l'India ed è uno Stato senza sbocco sul mare. Il territorio dello stato himalayano, compreso tra la pianura del Gange e la catena montuosa dell'Himalaya, è prevalentemente montuoso, presenta un dislivello notevole (da 80 a 8 848 m dell'Everest, il punto più alto della Terra) ed è geograficamente parte del subcontinente indiano. Altre Definizioni con nepal; stato; everest; Un asiatico di Katmandu; Stato dell Himalaia; È stato principe; Lo Stato del Grand Canyon del Colorado; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Uno Stato con l Everest

NEPAL

N

E

P

A

L

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Uno Stato con l Everest' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.