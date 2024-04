La Soluzione ♚ Pregiato tessuto La definizione e la soluzione di 4 lettere: Pregiato tessuto. SETA - CACHEMIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su pregiato tessuto: La seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare tessuti pregiati. Viene generata da alcuni insetti dell'ordine dei lepidotteri, di solito appartenenti alla specie Bombyx mori. A volte vengono utilizzate anche determinate specie della famiglia Saturniidae. Si ricava dal bozzolo prodotto da bachi da seta; il bozzolo può presentarsi in 5 diversi colori. Altre Definizioni con seta; pregiato; tessuto; Un tessuto pregiato; Stoffa pregiata; Pregiato legno nero; Un tessuto scuro con righine chiare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Pregiato tessuto

SETA

S

E

T

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Pregiato tessuto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.