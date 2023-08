In cambio di cento copechi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cambio di cento copechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUBLO

Significato/Curiosita : In cambio di cento copechi

Il quale era diviso in 100 copechi; il tasso di cambio ufficiale oscillava tra 0,6 e 0,84 rubli per dollaro statunitense, il cambio tra rublo e dollaro... Il rublo russo, simbolo: , (in russo rubl'; plurale ´, rublí) è la valuta della federazione russa e delle autoproclamate repubbliche di abcasia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In cambio di cento copechi : cambio; cento; copechi; La corsa con le zone di cambio ; Si pagano in cambio della libertà; Luoghi di scambio di merci e denaro; Si gettano nella fontana in cambio di un desiderio; l cambio di contenitore per le piante; Quattrocento romani; Lo è l accento non acuto; Antico millecento ; Propulsione dei treni e delle navi nell Ottocento ; Con uno e cento mila nell opera di Pirandello;

Cerca altre Definizioni