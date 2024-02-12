Dai sigari se ne leva uno di phumo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dai sigari se ne leva uno di phumo' è 'Phil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PHIL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dai sigari se ne leva uno di phumo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dai sigari se ne leva uno di phumo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Phil? Phil è un termine che si riferisce al fumo che si sprigiona dai sigari durante l'accensione. È spesso associato a aromi ricchi e intensi che si diffondono nell'aria. Questo fumo rappresenta l'essenza stessa del piacere di fumare, trasmettendo sensazioni di relax e raffinatezza. La sua presenza segnala che il sigaro sta bruciando correttamente, contribuendo all'esperienza sensoriale del momento.

La soluzione associata alla definizione "Dai sigari se ne leva uno di phumo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dai sigari se ne leva uno di phumo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Phil:

P Padova H Hotel I Imola L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dai sigari se ne leva uno di phumo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

