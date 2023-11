La definizione e la soluzione di: Il Carné regista francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MARCEL

Significato/Curiosita : Il carne regista francese

Marcel albert carné (parigi, 18 agosto 1909 – clamart, 31 ottobre 1996) è stato un regista e sceneggiatore francese, fra i maggiori protagonisti del cinema... Onomastica Marcel – variante del nome proprio di persona Marcello Persone Étienne Marcel – politico francese

– politico francese Gabriel Marcel – filosofo, scrittore, drammaturgo e critico di musica francese

– filosofo, scrittore, drammaturgo e critico di musica francese Jean-Jacques Marcel – calciatore francese

– calciatore francese Kelly Marcel – sceneggiatrice e attrice britannica

– sceneggiatrice e attrice britannica Vincent Marcel – calciatore francese Pagine correlate Saint-Marcel Marcel albert(parigi, 18 agosto 1909 – clamart, 31 ottobre 1996) è stato une sceneggiatore, fra i maggiori protagonisti del cinema... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Carné regista francese : carné; regista; francese; Come gli amanti nel film di Marcel carné del 1945; Lee regista americano; Il regista di Intrigo internazionale; Loach regista inglese; Lee regista ; Il Leone regista ; Particella negativa francese ; Il paesaggista francese delle Vedute di Volterra; Oppure in francese ; Ridere in francese ; Articolo plurale francese ;

Cerca altre Definizioni