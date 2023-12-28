Lo addobba il sagrestano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo addobba il sagrestano' è 'Altare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo addobba il sagrestano" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo addobba il sagrestano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Altare? L'ALTARE è una struttura sacra decorata e preparata con cura, solitamente nel contesto di una chiesa, dove vengono celebrate le cerimonie religiose. È il punto focale delle funzioni, adornato con fiori, candele e altri simboli di devozione. Chi si occupa di allestirlo con attenzione e rispetto è il sagrestano, che si assicura che tutto sia perfetto per la liturgia.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo addobba il sagrestano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo addobba il sagrestano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Altare:

A Ancona L Livorno T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo addobba il sagrestano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

