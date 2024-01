La definizione e la soluzione di: Può fulminare chi tocca i fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Per alta tensione si intende una tensione elettrica "elevata". La soglia al di sopra della quale si ha l'alta tensione è variabile e difficilmente definibile, se non in misura relativa e convenzionale.

Italiano

Locuzione nominale

alta tensione ( approfondimento)

(fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) differenza di potenziale elettrico compresa tra 35 e 150 kilovolt, che rappresenta la tensione d'esercizio di linee predisposte per dispensare elettricità

Sillabazione

àl | ta - ten | si | ò | ne

Etimologia / Derivazione

Da alto e tensione