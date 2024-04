La Soluzione ♚ Pavimento per cortili

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Pavimento per cortili. SELCIATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Pavimento per cortili: Il Giant Causeway o way of giant (in italiano selciato del gigante; in irlandese Clochán an Aifir, arcaicamente note come Clochán na bhFomhórach; in Ulster Scots Giant's Causey) è un affioramento roccioso naturale situato sulla costa nord est irlandese a circa 3 km a nord della cittadina di Bushmills, nella contea di Antrim, in Irlanda del Nord, composto da circa 40 000 colonne basaltiche di origine vulcanica; la suggestiva conformazione delle rocce ha ispirato antiche leggende che narrano di giganti e di titaniche battaglie. Il Selciato del gigante è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1986 riconoscendone ...

Altre Definizioni con selciato; pavimento; cortili;