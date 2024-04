La Soluzione ♚ Copre il pavimento La definizione e la soluzione di 7 lettere: Copre il pavimento. TAPPETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Copre il pavimento: Un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di lana o anche di seta, cotone e altre fibre vegetali e artificiali, prodotto in diverse grandezze, colori e disegni annodando, a mano o a macchina, i fili di catena con quelli di trama. Usato per ricoprire pavimenti, è generalmente di grosso spessore. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di lana o anche di seta, cotone e altre fibre vegetali e artificiali, prodotto in diverse grandezze, colori e disegni annodando, a mano o a macchina, i fili di catena con quelli di trama. Usato per ricoprire pavimenti, è generalmente di grosso spessore. tappeto ( approfondimento) m sing (pl.: tappeti) (arte) (tessile) (tecnologia) opera tessile realizzata annodando (a mano e/o con particolari macchinari) i fili di cui è costituito, utilizzata come ornamento all'interno delle abitazioni i tappeti cinesi con tratti neri, color beige e blu-elettrico, perlopiù in seta, valgono parecchio... parecchio

esiste un comun denominatore tra i tappeti con disegni a forma di melagrane tappeti persiani: per antonomasia i più famosi (sport) sia nella ginnastica agonistica e non, sia nelle arti marziali costituisce il corrispettivo di un ring o di una pedana per esempio nella box o per la lotta, o per allenamento o per confronti e gare atletiche spesso il tappeto è indispensabile per il rimbalzo ed elevarsi in salto Sillabazione tap | pé | to Pronuncia IPA: /tap'peto/ Etimologia / Derivazione dal latino tapete e tapetum, e questo dal greco tp -t, voce di origine iranica Sinonimi arazzo, pannello, drappo

corsia, guida, passatoia, scendiletto, stuoia, moquette

( senso figurato ) coltre, strato, manto

coltre, strato, manto (da tavolo) tovaglia, copritavola

tovaglia, copritavola (sport ) pedana Parole derivate battitappeto, tappetare Alterati (diminutivo) tappetino Termini correlati arazzo, persiano Proverbi e modi di dire mandare qualcuno al tappeto : stenderlo

: stenderlo bombardamento a tappeto :

