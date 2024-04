La Soluzione ♚ Forte e coraggioso La definizione e la soluzione di 9 lettere: Forte e coraggioso. GAGLIARDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Forte e coraggioso: Alberto Helios Gagliardo (1893-1987) – pittore e incisore italiano Emilio Gagliardo (1930-2008) – matematico italiano Filippo Gagliardo (1978) – ex cestista italiano Gagliardo Primario (...-1348) – architetto e scultore italiano Giovanna Gagliardo (1941) – regista, giornalista e sceneggiatrice italiana Lazzaro Gagliardo (1835-1899) – politico italiano Maximiliano Gagliardo (1983) – calciatore argentino Aggettivo Significato e Curiosità su: Alberto Helios Gagliardo (1893-1987) – pittore e incisore italiano Emilio Gagliardo (1930-2008) – matematico italiano Filippo Gagliardo (1978) – ex cestista italiano Gagliardo Primario (...-1348) – architetto e scultore italiano Giovanna Gagliardo (1941) – regista, giornalista e sceneggiatrice italiana Lazzaro Gagliardo (1835-1899) – politico italiano Maximiliano Gagliardo (1983) – calciatore argentino gagliardo m sing che ha forza e vigore Sillabazione ga | gliàr | do Pronuncia IPA: /ga'ardo/ Etimologia / Derivazione dal provenzale galhart e dal francese gaillard Sinonimi energico, forte, prestante, robusto, vigoroso

ardito, coraggioso, fiero, impavido, prode, valoroso, muscoloso, possente, aitante

( popolare ) bello, bravo, esaltante

bello, bravo, esaltante eroico, audace, agguerrito

impetuoso,

(di ingegno, fantasia) vivo, fervido

vivo, fervido muscoloso, robusto

energico, fiero, risoluto

valido, creativo Contrari debole, esile, fiacco, gracile, molle, smidollato

codardo, pauroso, vigliacco, vile

Un piatto forte dei Napoletani; Forte rumore improvviso; Una forte salsa rossa; Poco coraggioso; Il coraggioso non la conosce;

GAGLIARDO

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'Forte e coraggioso' è.