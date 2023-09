Il coraggioso non la conosce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il coraggioso non la conosce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VILTÀ

Significato/Curiosita : Il coraggioso non la conosce

Tutto, però non conosce il valore della fatica e del denaro guadagnato col sudore. durante una traversata che lo dovrebbe portare in europa, il ragazzo cade... Guarda e passa.» dante, infatti, ha una pessima opinione di quelli che, per viltà, nella loro vita non si schierarono mai (gli ignavi), a differenza di lui... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

