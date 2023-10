Un dolce candido e friabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolce candido e friabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERINGA

Significato/Curiosita : Un dolce candido e friabile

Fragile, anche molto friabile; di colore bianco oppure leggermente carnicino, ingiallente. odore: gradevole, fungino. sapore: dolce, con retrogusto amarognolo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi meringa (disambigua). la meringa è una preparazione dolce a base di albume di uova e zucchero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

