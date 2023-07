Torte con chiare d uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torte con chiare d uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERINGATE

Significato/Curiosita : Torte con chiare d uovo

Prima ricetta deriverebbe dallo "sbatudin", un composto di tuorlo d'uovo sbattuto con lo zucchero, utilizzato comunemente dalle famiglie contadine come... Trova applicazione in diverse preparazioni dolci. le più note sono la meringata, île flottante, gli spumini bianchi o ricoperti di cioccolato fuso, i... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

