La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si dice di materia senza vita. INERTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Si dice di materia senza vita: In chimica, è detta inerte una specie chimica o un materiale che, seppur presente nell'ambiente in cui si svolge una determinata reazione chimica, non prende parte a quest'ultima e non ne modifica il meccanismo di reazione (come invece succede nel caso dei catalizzatori). Ad esempio l'azoto e i gas nobili si comportano da inerti nei confronti di molte reazioni chimiche.Sebbene gli inerti non partecipino alla reazione nel ruolo di reagenti o catalizzatori, possono avere influenza sulle condizioni in cui avviene la reazione; in particolare la presenza di un inerte può avere influenza sul trasporto di calore (ad esempio facilitando lo ...

