Le scatole che contengono la materia grigia
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Perchè la soluzione è Crani? Il cranio è la struttura ossea che racchiude e protegge il cervello, la parte più importante del nostro sistema nervoso. Questa custodia naturale mantiene al sicuro il centro di controllo delle nostre funzioni e dei nostri pensieri, garantendo stabilità e sicurezza alla nostra mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le scatole che contengono la materia grigia
- Risposta: CRANI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CAI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le scatole che contengono la materia grigia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Crani
In presenza della definizione "Le scatole che contengono la materia grigia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crani'.
La soluzione 'Crani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le scatole che contengono la materia grigia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Le scatole di materia grigia Gira e rigira alla fine tira fuori la sua materia grigia Una scatola di materia grigia La scatola della materia grigia Relativo alla materia grigia
Altre definizioni collegate
Con scatole: Se ne fanno scatole per sardine
Con contengono: Contengono piccoli oggetti e titoli azionari
Con materia: Materia prima per lapidi