Le scatole che contengono la materia grigia

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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CRANI

Perchè la soluzione è Crani? Il cranio è la struttura ossea che racchiude e protegge il cervello, la parte più importante del nostro sistema nervoso. Questa custodia naturale mantiene al sicuro il centro di controllo delle nostre funzioni e dei nostri pensieri, garantendo stabilità e sicurezza alla nostra mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le scatole che contengono la materia grigia
  • Risposta: CRANI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CAI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Le scatole che contengono la materia grigia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Crani

In presenza della definizione "Le scatole che contengono la materia grigia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crani'.

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