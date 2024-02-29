Le scatole che contengono la materia grigia

Home / Soluzioni Cruciverba / Le scatole che contengono la materia grigia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le scatole che contengono la materia grigia' è 'Crani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C R A N I

Perchè la soluzione è Crani? Il cranio è la struttura ossea che racchiude e protegge il cervello, la parte più importante del nostro sistema nervoso. Questa custodia naturale mantiene al sicuro il centro di controllo delle nostre funzioni e dei nostri pensieri, garantendo stabilità e sicurezza alla nostra mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le scatole che contengono la materia grigia

Le scatole che contengono la materia grigia Risposta: CRANI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C A I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Crani' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Le scatole che contengono la materia grigia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Crani

In presenza della definizione "Le scatole che contengono la materia grigia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crani'.

La soluzione 'Crani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le scatole che contengono la materia grigia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.