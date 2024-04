La Soluzione ♚ Corpuscoli di materia La definizione e la soluzione di 5 lettere: Corpuscoli di materia. ATOMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Corpuscoli di materia: L'atomo (dal greco tµ átomos: indivisibile) è la struttura nella quale la materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici. Gli atomi si aggregano frequentemente in unità stabili dette molecole che caratterizzano molte sostanze. Concepito come l'unità più piccola e indivisibile della materia secondo la dottrina atomistica dei filosofi greci Leucippo, Democrito ed Epicuro, e teorizzato su base scientifica all'inizio del XIX secolo, verso la fine dell'Ottocento, con la scoperta dell'elettrone, fu dimostrato che l'atomo è composto da particelle subatomiche (oltre all'elettrone, il protone e il ... Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'atomo (dal greco tµ átomos: indivisibile) è la struttura nella quale la materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici. Gli atomi si aggregano frequentemente in unità stabili dette molecole che caratterizzano molte sostanze. Concepito come l'unità più piccola e indivisibile della materia secondo la dottrina atomistica dei filosofi greci Leucippo, Democrito ed Epicuro, e teorizzato su base scientifica all'inizio del XIX secolo, verso la fine dell'Ottocento, con la scoperta dell'elettrone, fu dimostrato che l'atomo è composto da particelle subatomiche (oltre all'elettrone, il protone e il ... atomi m pl (chimica) , (fisica) plurale di atomo Sillabazione à | to | mi Etimologia / Derivazione vedi atomo Sinonimi (per estensione) : briciole, corpuscoli Altre Definizioni con atomi; corpuscoli; materia; I componenti della molecola; I filosofi come Democrito; I corpuscoli del sangue che ne determinano la coagulazione; Le scatole che contengono la materia grigia; Materia prima per editori; Cerca altre soluzioni cruciverba

ATOMI

