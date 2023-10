Cresce in luoghi incolti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cresce in luoghi incolti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORTICA - ERBACCIA

Significato/Curiosita : Cresce in luoghi incolti

è una pianta erbacea perenne diffusa in corea, manciuria, cina e siberia orientale. cresce in luoghi incolti. come altre specie del genere agastache... 470974; 9.242399 l'ortica (urtiga in dialetto milanese, afi: [yr'ti:ga]) è un quartiere di milano, appartenente al municipio 3. ortica era una frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Cresce in luoghi incolti : cresce; luoghi; incolti; cresce di minuto in minuto; cresce nelle brughiere; Iniziali della cresce ntini; cresce a fili; cresce nella savana; Lo diventa il boy cresce ndo; Un vegetale che cresce sulle rocce; Porta in luoghi ameni; luoghi in cui non mancano gli ammalati; Malattia da luoghi paludosi; Come i luoghi in cui si viene al mondo; Lo sono i luoghi affollatissimi; Conosce bene i luoghi ; Alberi d alto fusto tipici dei luoghi umidi;

Cerca altre Definizioni