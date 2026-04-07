Pianticella che è meglio non toccare

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianticella che è meglio non toccare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pianticella che è meglio non toccare' è 'Ortica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTICA

Perché la soluzione è Ortica? L’ortica è una pianticella che è meglio non toccare per via dei suoi peli urticanti che rilasciano sostanze irritanti sulla pelle. Questa pianta cresce spontaneamente in molte zone umide e si riconosce facilmente per le sue foglie a forma di cuore e i fiori minuti. Sebbene possa causare fastidi temporanei, l’ortica viene anche utilizzata in cucina e in medicina naturale. La sua presenza richiede attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianticella che è meglio non toccare". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pianticella che è meglio non toccare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ortica

Se la definizione "Pianticella che è meglio non toccare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianticella che è meglio non toccare" conferma che la soluzione 'Ortica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ortica

O Otranto R Roma T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianticella che è meglio non toccare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ortica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Erba da non toccarePianta che irritaUn erba irritanteUn tasto figurato che è meglio non toccareRiuscire a cavarsela alla bell e meglioUna donna non meglio identificataUna pianticella dai fiori gialliMeglio dopo la prima