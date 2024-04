La Soluzione ♚ Corrisponde al sud La definizione e la soluzione di 9 lettere: Corrisponde al sud. MERIDIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Corrisponde al sud: Il sud è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto al nord e perpendicolare a est e ovest. È sinonimo di "meridione" e "mezzogiorno". È la direzione a destra dell'osservatore orientato verso est e a sinistra di quello orientato verso ovest. L'angolo compreso tra il segmento che unisce la Terra al Sole a mezzogiorno e il piano dell'orizzonte del luogo, interseca l'orizzonte del luogo sulla sfera celeste nel punto chiamato Sud. Altre Definizioni con meridione; corrisponde; Viene anche detto Mezzogiorno; Lo corrisponde il datore di lavoro; Lo si corrisponde a fine mese; La misura che corrisponde a 8 bit; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Corrisponde al sud

MERIDIONE

