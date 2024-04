La Soluzione ♚ La belva chiomata La definizione e la soluzione di 5 lettere: La belva chiomata. LEONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La belva chiomata: Il leone (Panthera leo Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi. Dopo la tigre, è il più grande dei cinque grandi felidi del genere Panthera, con alcuni maschi la cui massa corporea supera i 250 kg. Il suo areale è, al 2011, ridotto quasi esclusivamente all'Africa subsahariana; il continuo impoverimento del suo habitat naturale e il protrarsi della caccia di frodo ai suoi danni ne fanno una specie vulnerabile, secondo la IUCN. La definizione è giustificata da un declino stimato tra il 30 e il 50% nella zona africana nei vent'anni precedenti. Una popolazione di dimensioni assai ridotte sopravvive nel Gir Forest ... Altre Definizioni con leone; belva; chiomata; Un insetto simile alla libellula; Il segno dello Zodiaco tra il Cancro e la Vergine; Una grossa belva; Crudele come una belva; Striato come una belva feroce; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La belva chiomata

LEONE

L

E

O

N

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La belva chiomata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.