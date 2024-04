La Soluzione ♚ Belva famelica

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Belva famelica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IENA

Curiosità su Belva famelica: Disciplinato, ma anche sul ring si comporta in modo scorretto e da "belva famelica". il suo stile pugilistico consta di sinistro veloce e penetrante (il... Gli Ienidi (Hyaenidae, dal greco aa, hýaina) sono una famiglia di mammiferi carnivori feliformi. Con appena quattro specie attuali (a loro volta classificate in quattro generi monospecifici), sono una delle più piccole famiglie dell'ordine dei Carnivori, nonché dell'intera classe dei Mammiferi. Nonostante il loro basso grado di diversità, le iene costituiscono una componente fondamentale della maggior parte degli ecosistemi africani. Sebbene dal punto di vista filogenetico siano più strettamente imparentate con i felini e i viverridi, e appartengano pertanto al sottordine dei feliformi, da quello comportamentale e morfologico le ...

