La Soluzione ♚ La regina della foresta

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La regina della foresta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEONESSA

Curiosità su La regina della foresta: Riguardanti: regina mills foresta incantata, passato. negli ultimi istanti prima che il sortilegio oscuro involga la foresta incantata, la regina cattiva,... Il leone (Panthera leo Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi. Dopo la tigre, è il più grande dei cinque grandi felidi del genere Panthera, con alcuni maschi la cui massa corporea supera i 250 kg. Il suo areale è, al 2011, ridotto quasi esclusivamente all'Africa subsahariana; il continuo impoverimento del suo habitat naturale e il protrarsi della caccia di frodo ai suoi danni ne fanno una specie vulnerabile, secondo la IUCN. La definizione è giustificata da un declino stimato tra il 30 e il 50% nella zona africana nei vent'anni precedenti. Una popolazione di dimensioni assai ridotte sopravvive nel Gir Forest ...

Altre Definizioni con leonessa; regina; foresta;