Vi nacque Donatello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nacque Donatello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIRENZE

Significato/Curiosita : Vi nacque donatello

Dettaglio: profetino (donatello), david (donatello, marmo) e san giovanni evangelista (donatello). i primi lavori artistici di donatello gravitano attorno... Clima di firenze, stazione meteorologica di firenze peretola, stazione meteorologica di firenze ximeniano, stazione meteorologica di firenze museo la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 ottobre 2023

