Ottavo dei 12 profeti minori statua di Donatello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottavo dei 12 profeti minori statua di Donatello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABACUC

Significato/Curiosita : Ottavo dei 12 profeti minori statua di donatello

Battista la pala con il centro, l'unica statua di donatello a venezia san giovanni battista di donatello presepe da ottavio anggaran. sulla parete sinistra si... Disambiguazione – "abacuc" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi abacuc (disambigua). abacùc o abacucco (in ebraico: habaqquq, ;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

