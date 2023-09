Persona che aiuta i poveri soprattutto dando loro del denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona che aiuta i poveri soprattutto dando loro del denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FILANTROPO

Significato/Curiosita : Persona che aiuta i poveri soprattutto dando loro del denaro

È lo stesso pascal, che in prima persona ricorda le vicende passate e in terza persona descrive le ambientazioni e i personaggi (il narratore è quindi... Alleviare quella sofferenza renderà leggera anche la sua divenendo giusto e filantropo: «la sconfinata pietà per tutti gli esseri viventi è la più salda garanzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

