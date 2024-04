La Soluzione ♚ Denaro spicciolo

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Denaro spicciolo. MONETE - MONETA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Denaro spicciolo: Schèi è un termine veneto con il quale viene indicato in generale il denaro. la probabile etimologia del termine è piuttosto singolare. ai tempi del regno... Per moneta in senso generale si intende tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolge le funzioni di: misura del valore (moneta come unità di conto); mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e in genere nelle transazioni commerciali (moneta come strumento di pagamento); fondo di valore (moneta come riserva di valore); La funzione "centrale" della moneta è quella di strumento ...

