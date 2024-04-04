Aiuta i soldati a passare inosservati
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Aiuta i soldati a passare inosservati' è 'Tuta Mimetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TUTA MIMETICA
Perché la soluzione è Tuta Mimetica? La tuta mimetica è un indumento progettato per permettere ai soldati di confondersi con l'ambiente circostante, facilitando il passaggio inosservati. Grazie ai motivi e ai colori adattati ai vari ambienti, questa divisa riduce la visibilità e aumenta le possibilità di evitare il rilevamento. È utilizzata principalmente in operazioni di guerriglia o ricognizione, dove la discrezione è fondamentale. La sua efficacia dipende dalla qualità della stampa e dai materiali impiegati, che garantiscono la camuffamento ottimale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aiuta i soldati a passare inosservati". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Aiuta i soldati a passare inosservati nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tuta Mimetica
Se la definizione "Aiuta i soldati a passare inosservati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aiuta i soldati a passare inosservati" conferma che la soluzione 'Tuta Mimetica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Tuta Mimetica
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aiuta i soldati a passare inosservati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tuta Mimetica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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