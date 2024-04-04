Aiuta i soldati a passare inosservati

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Aiuta i soldati a passare inosservati' è 'Tuta Mimetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTA MIMETICA

Perché la soluzione è Tuta Mimetica? La tuta mimetica è un indumento progettato per permettere ai soldati di confondersi con l'ambiente circostante, facilitando il passaggio inosservati. Grazie ai motivi e ai colori adattati ai vari ambienti, questa divisa riduce la visibilità e aumenta le possibilità di evitare il rilevamento. È utilizzata principalmente in operazioni di guerriglia o ricognizione, dove la discrezione è fondamentale. La sua efficacia dipende dalla qualità della stampa e dai materiali impiegati, che garantiscono la camuffamento ottimale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aiuta i soldati a passare inosservati". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Aiuta i soldati a passare inosservati nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tuta Mimetica

Se la definizione "Aiuta i soldati a passare inosservati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aiuta i soldati a passare inosservati" conferma che la soluzione 'Tuta Mimetica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tuta Mimetica

T Torino U Udine T Torino A Ancona M Milano I Imola M Milano E Empoli T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aiuta i soldati a passare inosservati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tuta Mimetica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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