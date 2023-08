Elevarsi in senso soprattutto figurato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elevarsi in senso soprattutto figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSURGERE

Significato/Curiosita : Elevarsi in senso soprattutto figurato

Dimensioni, non privo di pericoli, per andarla a recuperare. in generale, l'uso figurato di anima allude a qualcosa dotato di movimento e di vita (spesso... Ormai una consuetudine per molte reti televisive, facendolo pertanto assurgere allo status di cult movie di natale. billy mack, vecchia leggenda del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Elevarsi in senso soprattutto figurato : elevarsi; senso; soprattutto; figurato; Può elevarsi dalla folla; Non perde occasione pur di elevarsi socialmente; Il consenso di Macron; Ruotante in senso orario; Un modo di parlare privo di senso o utilità; Un sudato consenso ; Un senso sviluppato nei cani; Benessere soprattutto materiale; soprattutto , in modo particolare; Vi si parla soprattutto spagnolo e portoghese; Locale in cui si entra soprattutto in coppia; Abitudine, soprattutto in ambito legale; Un frastuono che può essere anche figurato ; Un tasto figurato che è meglio non toccare; Un luogo da cui non si può uscire anche figurato ; Un pacco figurato ; Offrirsi come vittima in senso proprio o figurato ;

Cerca altre Definizioni