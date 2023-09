Il mese in cui è nato Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese in cui è nato Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DICEMBRE

Significato/Curiosita : Il mese in cui e nato gesu

Notte in cui nacque gesù, un angelo apparve ad alcuni pastori che vegliavano all'aperto sorvegliando il gregge e disse loro che a betlemme era nato un salvatore... Su persone nate il 19 dicembre; vedi la pagina nati il 19 dicembre per un elenco descrittivo o la categoria nati il 19 dicembre per un indice alfabetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

