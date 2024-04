La Soluzione ♚ Perforatrice per fare pozzi

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Perforatrice per fare pozzi. TRIVELLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su perforatrice per fare pozzi: La trivella è uno strumento utilizzato per perforare del materiale solido (o semi-solido) per mezzo di un elicoide che ruota sul suo asse ed in questo modo estrae il materiale creando una perforazione nel corpo in questione. La trivella è utilizzabile per perforazioni superficiali di pochi metri, tipicamente per scopi collegati ad opere di ingegneria civile o perforazione di pozzi per acqua di scarsa profondità. Altri utilizzi della trivella sono nel giardinaggio per creare fori di largo diametro per permettere la messa in dimora di piante con radici sviluppate oppure per ottenere fori di piccolo diametro, ma relativamente profondi, per piantare pali, utilizzando trivelle a mano.

