Il vecchio edificio con i fantasmi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vecchio edificio con i fantasmi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTELLO

Significato/Curiosita : Il vecchio edificio con i fantasmi

Di morino, meta vecchio di meta e lecce vecchio insieme ad alcuni casali come sierri e buccella a lecce nei marsi e frattura vecchia, nel comune di scanno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi castello (disambigua). un castello è un tipo di struttura fortificata, cinta di mura con torri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

