L edificio con il ponte levatoio

Home / Soluzioni Cruciverba / L edificio con il ponte levatoio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L edificio con il ponte levatoio' è 'Castello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L edificio con il ponte levatoio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L edificio con il ponte levatoio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Castello? Un castello è una struttura fortificata che spesso si trova in zone strategiche o di confine. La sua caratteristica principale è la presenza di mura robuste e torri di avvistamento, pensate per proteggere gli abitanti dagli attacchi nemici. Tra le caratteristiche più affascinanti di queste costruzioni vi è il ponte levatoio, che permette di attraversare un fossato o un burrone, creando un collegamento sicuro con le aree esterne. Questi edifici rappresentano un simbolo di potere e difesa, testimoni di un passato di guerre e di gloria.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L edificio con il ponte levatoio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Castello

In presenza della definizione "L edificio con il ponte levatoio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L edificio con il ponte levatoio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Castello:

C Como A Ancona S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L edificio con il ponte levatoio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sorge su un isolotto collegato a Ischia da un ponte in muraturaLo si fa con paletta e secchielloLa cittadina dei TifernatiSe non volevano visite alzavano il ponte levatoioAlla sera facevano alzare il ponte levatoioUn imponente edificio dorico di PaestumUn edificio con otto colonne sulla facciataIl portico interno d un edificio