La fortificazione di Ischia

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'La fortificazione di Ischia' è 'Castello Aragonese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTELLO ARAGONESE

Perché la soluzione è Castello Aragonese? Il Castello Aragonese rappresenta una delle testimonianze più significative della fortificazione di Ischia. Sorge su un isolotto collegato alla terraferma da un ponte, simbolo di difesa e potere. Costruito nel XV secolo, il castello fu progettato per proteggere l’isola dagli attacchi nemici e consolidare il controllo regio. La struttura presenta mura imponenti e torri di avvistamento, che evidenziano l’importanza strategica dell’opera come sistema di difesa. Oggi è un punto di riferimento storico e turistico dell’isola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fortificazione di Ischia". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La fortificazione di Ischia nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Castello Aragonese

La definizione "La fortificazione di Ischia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fortificazione di Ischia" conferma che la soluzione 'Castello Aragonese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Castello Aragonese

C Como A Ancona S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto A Ancona R Roma A Ancona G Genova O Otranto N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fortificazione di Ischia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Castello Aragonese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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