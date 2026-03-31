La fortificazione di Ischia
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'La fortificazione di Ischia' è 'Castello Aragonese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CASTELLO ARAGONESE
Perché la soluzione è Castello Aragonese? Il Castello Aragonese rappresenta una delle testimonianze più significative della fortificazione di Ischia. Sorge su un isolotto collegato alla terraferma da un ponte, simbolo di difesa e potere. Costruito nel XV secolo, il castello fu progettato per proteggere l’isola dagli attacchi nemici e consolidare il controllo regio. La struttura presenta mura imponenti e torri di avvistamento, che evidenziano l’importanza strategica dell’opera come sistema di difesa. Oggi è un punto di riferimento storico e turistico dell’isola.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fortificazione di Ischia". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
La fortificazione di Ischia nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Castello Aragonese
La definizione "La fortificazione di Ischia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fortificazione di Ischia" conferma che la soluzione 'Castello Aragonese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Castello Aragonese
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fortificazione di Ischia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Castello Aragonese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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