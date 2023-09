Regalò un otre a Ulisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regalò un otre a Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EOLO

Significato/Curiosita : Regalo un otre a ulisse

Fargli del male. marone per sdebitarsi regalò a ulisse oggetti preziosi e dodici anfore di vino, con un otre del quale l'eroe itacese avrebbe in seguito... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eolo (disambigua). eolo (in greco antico: a, aiolos) è un personaggio della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Regalò un otre a Ulisse : regalò; otre; ulisse;

Su: Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. per dono (detto anche regalo o presente) si intende la donazione di un bene da un soggetto ...Brand di cofanetti regalo con varie offerte ing; Oggetti in regalo; Sinonimno di regalo; Un omaggio che costringe a fare un regalo;Su: Colto dal sonno. allora i suoi compagni ne approfittano per aprire l'otre, credendolo pieno di oggetti preziosi. in questo modo, tutti i venti si ...bbe esserlo Maria Rosa in Inghilterra; Indica l elettrno sull orario;di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Traina l elettrno;Su: Con ulisse rubo il palladio di troiaVi è il famoso teatro olimpico di andrea palladio, decorato con le imprese di ercole. dagli anni sessanta in poi ...La ninfa che ospitò; Si infatuò di: la maga; Il re dei venti incontrato da; Il padre di