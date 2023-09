Miscela indiana di spezie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela indiana di spezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CURRY - MASALA

Significato/Curiosita : Miscela indiana di spezie

(in hindi masala) è un condimento di origine indiana usato per diverse pietanze. è composto da una miscela di spezie pestate nel mortaio che formano una... Wardell stephen curry ii, detto steph (akron, 14 marzo 1988), è un cestista statunitense. stephen curry è capitano dei golden state warriors con cui è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

