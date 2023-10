Miscela di sabbia e torba usata in giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela di sabbia e torba usata in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : TERRICCIO UNIVERSALE

Miscela di sabbia e torba usata in giardino

Ammendanti componenti più economici. il terriccio si trova commercialmente in diverse forme: c'è il terriccio universale (medio), quello per piante acidofile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

