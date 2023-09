Importante gara sciistica di Madonna di Campiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante gara sciistica di Madonna di Campiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il "Tre-Tre" è una gara di sci alpino estremamente rinomata che si tiene a Madonna di Campiglio, una famosa località sciistica situata nelle Dolomiti italiane. Questa competizione è conosciuta anche come "3Tre" ed è uno degli eventi più prestigiosi del circuito di Coppa del Mondo della FIS (Federazione Internazionale Sci) nel disciplina dello slalom gigante parallelo. La gara di Tre-Tre è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci e attrae i migliori sciatori alpini da tutto il mondo. Lo spettacolare tracciato notturno, illuminato da potenti riflettori, crea un'atmosfera unica e coinvolgente per gli spettatori. Madonna di Campiglio, con le sue spettacolari piste e l'ospitalità di alto livello, offre il contesto perfetto per questa competizione di élite. La storia di questa gara risale agli anni '30 ed è divenuta una tradizione duratura nell'ambito dello sci internazionale.

