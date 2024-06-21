Un importante carica militare

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Un importante carica militare' è 'Capo Di Stato Maggiore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPO DI STATO MAGGIORE

Perché la soluzione è Capo Di Stato Maggiore? Il capo di stato maggiore rappresenta la figura di rilievo all’interno delle forze armate, incaricata di coordinare e supervisionare le operazioni militari. Questa posizione richiede competenze strategiche e capacità di leadership elevate, poiché si occupa di pianificare le missioni e di consigliare le autorità politiche. La sua responsabilità principale consiste nel garantire l’efficacia e la sicurezza delle forze armate, mantenendo un collegamento diretto tra il comando politico e le truppe sul campo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un importante carica militare". La risposta di 19 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un importante carica militare nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Capo Di Stato Maggiore

La definizione "Un importante carica militare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un importante carica militare" conferma che la soluzione 'Capo Di Stato Maggiore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Capo Di Stato Maggiore

C Como A Ancona P Padova O Otranto D Domodossola I Imola S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto M Milano A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un importante carica militare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Capo Di Stato Maggiore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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