Specialità sciistica di velocità

: . Lo sci di velocità (speed skiing in inglese), noto anche come chilometro lanciato (abbreviato in KL), è una specialità sciistica che consiste nello scendere da un pendio in forte inclinazione per cercare di raggiungere la massima velocità, rilevata nel punto più basso della pista in un tratto cronometrato di 100 m.

Italiano: Sostantivo: chilometro ( approfondimento) m sing (pl.: chilometri) . (geografia) (geometria) (fisica) unità di misura di lunghezza del Sistema Internazionale, pari a mille metri (simbolo km) (senso figurato) grande lunghezza. questa strada è lunga un chilometro. fare un chilometro, cioè camminare molto.. Sillabazione: chi | lò | me | tro. Pronuncia: IPA: /ki'lmetro/ . Etimologia / Derivazione: composto dal prefisso chilo- e da metro .