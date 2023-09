Hanno quattro pedali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno quattro pedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TANDEM

Significato/Curiosita : Hanno quattro pedali

Progenitore del pianoforte. il suono può essere modificato anche mediante pedali (solitamente tre), che azionano particolari meccanismi. in un moderno pianoforte... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tandem (disambigua). il tandem è un tipo di bicicletta sulla quale possono pedalare due persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

