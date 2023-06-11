Ha quattro pedali

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha quattro pedali' è 'Tandem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANDEM

Perché la soluzione è Tandem? Una voce che ha quattro pedali si riferisce a un particolare tipo di strumento musicale, spesso usato nelle orchestre o nei gruppi musicali. Questo strumento permette al musicista di controllare vari aspetti del suono grazie ai pedali, che regolano le tonalità o altri parametri sonori. La presenza di quattro pedali indica una maggiore complessità e versatilità rispetto a strumenti con meno pedali. La sua struttura e funzione sono strettamente legate alla capacità di modulare il suono in modo preciso e articolato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha quattro pedali". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ha quattro pedali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tandem

In presenza della definizione "Ha quattro pedali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha quattro pedali" conferma che la soluzione 'Tandem' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tandem

T Torino A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha quattro pedali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tandem' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una bici con due selleHa due ruote e due postiUna bicicletta per dueHa due ruote e quattro pedaliHa due freni e due pedaliHa vinto come l Italia quattro Mondiali di calcioHa quattro piccole paretiNe ha quattro il violino