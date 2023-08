Hanno da una a quattro stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno da una a quattro stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENERALI

"Hanno da una a quattro stelle" o "generali" sono termini utilizzati per indicare il grado militare di un generale nelle forze armate. Il numero di stelle rappresenta il livello gerarchico e il grado di responsabilità che il generale detiene all'interno della struttura militare. Un generale a una stella, ad esempio, è spesso il grado più basso e assume incarichi di comando di unità di dimensioni più ridotte, mentre un generale a quattro stelle rappresenta un grado molto elevato, con responsabilità strategiche a livello nazionale o multinazionale. Questi ufficiali guidano, pianificano e prendono decisioni cruciali per la sicurezza e la difesa delle nazioni.

