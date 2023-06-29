Ubi maior cessat nei cruciverba: la soluzione è Minor
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ubi maior cessat' è 'Minor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MINOR
Curiosità e Significato di Minor
La soluzione Minor di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Minor per scoprire curiosità e dettagli utili.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ubi maior cessat detto latinoDetto latino: Ubi maior cessatLo fa minor se ubi maior latUbi maior questo cessaPer gli antichi romani: Ubi maior minor lat
Come si scrive la soluzione Minor
Se ti sei imbattuto nella definizione "Ubi maior cessat", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Minor:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
F N E R N O F A A
