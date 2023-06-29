Ubi maior cessat nei cruciverba: la soluzione è Minor

Sara Verdi | 10 nov 2025

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ubi maior cessat' è 'Minor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINOR

Curiosità e Significato di Minor

La soluzione Minor di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Minor per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ubi maior cessat detto latinoDetto latino: Ubi maior cessatLo fa minor se ubi maior latUbi maior questo cessaPer gli antichi romani: Ubi maior minor lat

Soluzione Ubi maior cessat - Minor

Come si scrive la soluzione Minor

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ubi maior cessat", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Minor:
M Milano
I Imola
N Napoli
O Otranto
R Roma

