Il braccio di mare che collega l Adriatico allo Ionio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il braccio di mare che collega l Adriatico allo Ionio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CANALE D OTRANTO

Significato/Curiosita : Il braccio di mare che collega l adriatico allo ionio

Mediterraneo orientale il mare adriatico, il mar ionio, il mar egeo, il mar libico e il bacino del mar di levante. il mar di sicilia bagna la costa sud-occidentale... Paesi nel canale. nel 1997 e nel 2004 quasi 100 persone hanno perso la vita cercando di attraversare illegalmente il canale. ^ otranto, canale d', in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

