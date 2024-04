La definizione e la soluzione di 8 lettere: L Adriatico li separa dai Pugliesi. ALBANESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Gli albanesi (in albanese shqiptarë) costituiscono un gruppo etnico stanziato nella parte sud-occidentale della penisola balcanica parlante la lingua albanese. Sono concentrati tradizionalmente in Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro; nei primi due Paesi gli albanesi rappresentano il gruppo etnico maggioritario. Comunità albanesi si sono stabilite poi nel corso del medioevo anche in Grecia (gli arvaniti) e in Italia meridionale (gli arbëreshë). Nel corso del XX secolo vaste comunità albanesi si sono stabilite in Turchia, Grecia, Italia, Germania e Svizzera. Di religione prevalentemente islamica, cospicue minoranze degli albanesi ...

albanesi m e f pl

plurale di albanese

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

al | ba | né | si

Pronuncia

IPA: /alba'nesi/ o IPA: /alba'nezi/

Etimologia / Derivazione

vedi albanese