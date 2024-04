La Soluzione ♚ Collega il PC al telefono

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Collega il PC al telefono. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MODEM

Curiosità su Collega il pc al telefono: Significati, vedi cellulare (disambigua). un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in svizzera), nel campo delle telecomunicazioni... Il modem (modulatore-demodulatore, dall'inglese modulator-demodulator), nelle telecomunicazioni ed elettronica, è un dispositivo di ricetrasmissione che ha funzionalità logiche di modulazione/demodulazione (analogica o digitale) in trasmissioni analogiche e digitali. Nell'accezione più comune il modem è un apparecchio di collegamento telefonico di un terminale (ad esempio un computer) a una rete di trasmissione dati, che converte (modula) i segnali digitali in impulsi analogici e, in fase di ricezione, riconverte (demodula) gli impulsi analogici in segnali digitali.

