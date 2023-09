Si appiccicano alla ferita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si appiccicano alla ferita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GARZE

Significato/Curiosita : Si appiccicano alla ferita

Mnemotecnica) che si intrecciano con storia, archeologia e conoscenze basilari per esempio di tecniche di agronomia, se si pensa ad esempio alla coltivazione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi garza (disambigua). le garze sono una classe di tessuti dall'intreccio solitamente molto aperto e trasparente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

