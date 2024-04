La Soluzione ♚ Spettacolo suddiviso in numeri La definizione e la soluzione di 7 lettere: Spettacolo suddiviso in numeri. VARIETÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spettacolo suddiviso in numeri: In geometria, una varietà è uno spazio topologico che localmente è simile a uno spazio euclideo n{\displaystyle n}-dimensionale, ma che globalmente può avere proprietà geometriche differenti (ad esempio può essere "curvo" contrariamente allo spazio euclideo). Le varietà localmente simili alla retta si chiamano curve, mentre quelle localmente simili al piano si chiamano superfici. Le varietà vengono usate in molteplici branche della matematica quali la topologia, l'analisi reale, l'analisi complessa, l'algebra e la geometria algebrica. Le varietà trovano applicazioni in computer grafica e si incontrano spesso in fisica, come ad esempio in ... Sostantivo Significato e Curiosità su: In geometria, una varietà è uno spazio topologico che localmente è simile a uno spazio euclideo n{\displaystyle n}-dimensionale, ma che globalmente può avere proprietà geometriche differenti (ad esempio può essere "curvo" contrariamente allo spazio euclideo). Le varietà localmente simili alla retta si chiamano curve, mentre quelle localmente simili al piano si chiamano superfici. Le varietà vengono usate in molteplici branche della matematica quali la topologia, l'analisi reale, l'analisi complessa, l'algebra e la geometria algebrica. Le varietà trovano applicazioni in computer grafica e si incontrano spesso in fisica, come ad esempio in ... varietà ( approfondimento) f inv l'essere vario questa vacanza organizzata offre ai turisti una bella varietà una sottoclasse di una qualche categoria questa è una varietà gustosa di funghi porcini (matematica) (geometria) spazio geometrico a più dimensioni esamineremo una varietà di dimensione 4 Sostantivo varietà ( approfondimento) m inv (televisione) (teatro) spettacolo teatrale e poi televisivo di canti, balletti e scene di carattere comico stasera guardiamo il varietà Sillabazione va | rie | tà Pronuncia IPA: /varje'ta/ Etimologia / Derivazione (l'essere variegato) dal latino varietas che deriva da varius cioè "vario"

dal latino che deriva da cioè "vario" (spettacolo) dal francese variété Sinonimi assortimento, diversità, gamma, molteplicità, pluralità, ricchezza, scelta

genere, gruppo, qualità, razza, sorta, specie, tipo

complessità

(di aspetto, importanza) mutabilità, instabilità, differenza, eterogeneità, divario

mutabilità, instabilità, differenza, eterogeneità, divario (all’interno di una categoria) classe

classe (spettacolo)rivista, cabaret, avanspettacolo, variété, night-club, musical Contrari monotonia, povertà, unicità, uniformità

